16 Jahre mit neuem Herz und neuer Lunge: Wie Dirk Naumann bei den World Transplant Games das Leben feiern will

In Dresden treffen sich ab Sonntag mehr als 2000 Sportler aus aller Welt bei einem besonderen Wettkampf – den World Transplant Games. Bei diesen steht auch für den Reinsdorfer Dirk Naumann der familiäre Charakter über dem sportlichen Erfolg.

Die Leidenschaft und der Enthusiasmus für den Sport, sie begleiten Dirk Naumann fast sein gesamtes Leben. Als junger Handballer spielte er in Zwickau in der DDR-Oberliga und später sogar in der 2. Bundesliga. In den vergangenen Jahren sammelte der 55-Jährige als Leichtathlet sieben Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, darunter einen... Die Leidenschaft und der Enthusiasmus für den Sport, sie begleiten Dirk Naumann fast sein gesamtes Leben. Als junger Handballer spielte er in Zwickau in der DDR-Oberliga und später sogar in der 2. Bundesliga. In den vergangenen Jahren sammelte der 55-Jährige als Leichtathlet sieben Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, darunter einen...