Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • 16 Jahre mit neuem Herz und neuer Lunge: Wie Dirk Naumann bei den World Transplant Games das Leben feiern will

Der Speerwurf ist die Paradedisziplin von Leichtathlet Dirk Naumann. Auf den ersten Blick sieht man dem 55-Jährigen nicht an, dass er seine sportlichen Leistungen mit einem neuen Herzen und einer neuen Lunge packt.
Der Speerwurf ist die Paradedisziplin von Leichtathlet Dirk Naumann. Auf den ersten Blick sieht man dem 55-Jährigen nicht an, dass er seine sportlichen Leistungen mit einem neuen Herzen und einer neuen Lunge packt. Bild: Ralf Wendland
Der Speerwurf ist die Paradedisziplin von Leichtathlet Dirk Naumann. Auf den ersten Blick sieht man dem 55-Jährigen nicht an, dass er seine sportlichen Leistungen mit einem neuen Herzen und einer neuen Lunge packt.
Der Speerwurf ist die Paradedisziplin von Leichtathlet Dirk Naumann. Auf den ersten Blick sieht man dem 55-Jährigen nicht an, dass er seine sportlichen Leistungen mit einem neuen Herzen und einer neuen Lunge packt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
16 Jahre mit neuem Herz und neuer Lunge: Wie Dirk Naumann bei den World Transplant Games das Leben feiern will
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Dresden treffen sich ab Sonntag mehr als 2000 Sportler aus aller Welt bei einem besonderen Wettkampf – den World Transplant Games. Bei diesen steht auch für den Reinsdorfer Dirk Naumann der familiäre Charakter über dem sportlichen Erfolg.

Die Leidenschaft und der Enthusiasmus für den Sport, sie begleiten Dirk Naumann fast sein gesamtes Leben. Als junger Handballer spielte er in Zwickau in der DDR-Oberliga und später sogar in der 2. Bundesliga. In den vergangenen Jahren sammelte der 55-Jährige als Leichtathlet sieben Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, darunter einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
24.07.2025
3 min.
Teilnehmer feiern das Leben: Radtour pro Organspende stoppt in Zwickau
Die Radtour pro Organspende legte am Mittwoch einen Stopp am HBK in Zwickau ein.
Rund 400 Kilometer legen 35 Frauen und Männer in dieser Woche zurück, um auf ein besonderes Thema aufmerksam zu machen. Dass die Reise ausgerechnet in Dresden endet, hat einen besonderen Grund.
Ramona Schwabe
26.07.2025
5 min.
Sie schwebte zwischen Leben und Tod: Was eine starke Frau aus Dresden mit Roland Kaiser gemeinsam hat
Von einem Moment zum anderen war ihr Leben ein anderes: Seit 21 Jahren lebt Nicole Ritzel mit einem transplantierten Lungenflügel.
Lange hatte sie die Anzeichen ignoriert, dann schlug das Schicksal zu. Nicole Ritzel schwebte zwischen Leben und Tod. Ihre Rettung kam per Organspende. Dafür wirbt sie jetzt gemeinsam mit anderen.
Wieland Josch
Mehr Artikel