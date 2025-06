17-Jährige wendet sich an Politik: Hat Zwickau Jugendlichen zu wenig zu bieten?

Zoe Merten vermisst in Zwickau Veranstaltungen für Jugendliche. Sie hat deshalb einen Offenen Brief geschrieben. Was sie sich wünscht – und wie die Verantwortlichen reagieren.

Vor kurzem hat Zoe Merten ChatGPT gefragt, was Jugendliche in Zwickau unternehmen können. Die künstliche Intelligenz schlug vor: An den Schwanenteich gehen. Oder nach Leipzig fahren. Zoe Merten will aber nicht nach Leipzig fahren. Die Reinsdorferin sucht in Zwickau nach Veranstaltungen. Doch für Jugendliche findet sie dort zu wenige Angebote.... Vor kurzem hat Zoe Merten ChatGPT gefragt, was Jugendliche in Zwickau unternehmen können. Die künstliche Intelligenz schlug vor: An den Schwanenteich gehen. Oder nach Leipzig fahren. Zoe Merten will aber nicht nach Leipzig fahren. Die Reinsdorferin sucht in Zwickau nach Veranstaltungen. Doch für Jugendliche findet sie dort zu wenige Angebote....