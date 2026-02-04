20.000 Euro Schaden: Nach Brand in Zwickauer Schulhaus wird ermittelt

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Zwickauer Schule. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Nach der Ursache wird noch gesucht.

Durch einen Brand am Dienstag, 3. Februar, in einer Schule am Platz der Einheit im Zwickauer Ortsteil Mosel wurden mehrere Räume beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer brach in einem sanitären Bereich des Schulhauses aus, konkret im Toilettenbereich im ersten Obergeschoss, wie Stadtsprecher Mathias Merz auf Anfrage der „Freien... Durch einen Brand am Dienstag, 3. Februar, in einer Schule am Platz der Einheit im Zwickauer Ortsteil Mosel wurden mehrere Räume beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer brach in einem sanitären Bereich des Schulhauses aus, konkret im Toilettenbereich im ersten Obergeschoss, wie Stadtsprecher Mathias Merz auf Anfrage der „Freien...