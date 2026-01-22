MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • 20 Jahre Verein Kinder in Zwickau: Ein Jubiläum voller Kinderfreuden bei Ski-Event

Die Kinder aus Westsachsen erlebten in Oberwiesenthal ein spannendes Ski-Event.
Die Kinder aus Westsachsen erlebten in Oberwiesenthal ein spannendes Ski-Event. Bild: Fabian Noack/Krauß-Event
Die Kinder aus Westsachsen erlebten in Oberwiesenthal ein spannendes Ski-Event.
Die Kinder aus Westsachsen erlebten in Oberwiesenthal ein spannendes Ski-Event. Bild: Fabian Noack/Krauß-Event
Zwickau
20 Jahre Verein Kinder in Zwickau: Ein Jubiläum voller Kinderfreuden bei Ski-Event
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 50 Kinder erlebten einen besonderen Tag: Die Initiative „Kids on Snow“ bot Sport und Spaß für Schützlinge aus verschiedenen Einrichtungen.

Der Verein Kinder in Zwickau (KiZ) hat sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Firmen Krauß-Event und Intersport Gü-Sport waren aus diesem Anlass die Initiatoren einer Ski-Veranstaltung. In Oberwiesenthal wurde gemeinsam mit der Vereinigten Skischule bei dem Event „Kids on Snow“ etwa 50 Kindern aus verschiedenen Einrichtungen, etwa dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
1 min.
Kinderpower in Zwickau: Singen, Tanzen und Lachen mit der Donikkel-Crew
Zøë und Jasmin treten in Zwickau für Kinder auf.
Zu einem Konzertspaß für Kids lädt die Donikkel-Crew ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Am 18. November 2014, 33 Tage vor seinem Tod, trat Udo Jürgens in der Stadthalle Zwickau auf. Beim Konzert am Freitagabend sind dort noch einmal seine größten Hits zu hören.
Erinnerungen an Musiklegenden, eine Après-Ski-Party in malerischer Kulisse, Pop-Hits im Gregorianik-Gewand, dazu Kabarett, Musical und Oper – es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Thomas Croy
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel