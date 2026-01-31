MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • 200 Millionen Euro für Umbau des Zwickauer Hauptbahnhofes: Nur das Hauptgebäude bleibt, wie es ist

Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 zur Großbaustelle. Gleise, Tunnel und Bahnsteige werden umgebaut.
Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 zur Großbaustelle. Gleise, Tunnel und Bahnsteige werden umgebaut. Bild: Ralph Köhler
Sandra Christein stellte vor einem Jahr das Großvorhaben in Zwickau vor.
Sandra Christein stellte vor einem Jahr das Großvorhaben in Zwickau vor. Bild: Ralf Wendland
Das Viadukt Über die Werdauer Straße soll bei Großprojekt eine Frischekur erhalten.
Das Viadukt Über die Werdauer Straße soll bei Großprojekt eine Frischekur erhalten. Bild: Ralf Wendland
Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 zur Großbaustelle. Gleise, Tunnel und Bahnsteige werden umgebaut.
Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 zur Großbaustelle. Gleise, Tunnel und Bahnsteige werden umgebaut. Bild: Ralph Köhler
Sandra Christein stellte vor einem Jahr das Großvorhaben in Zwickau vor.
Sandra Christein stellte vor einem Jahr das Großvorhaben in Zwickau vor. Bild: Ralf Wendland
Das Viadukt Über die Werdauer Straße soll bei Großprojekt eine Frischekur erhalten.
Das Viadukt Über die Werdauer Straße soll bei Großprojekt eine Frischekur erhalten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
200 Millionen Euro für Umbau des Zwickauer Hauptbahnhofes: Nur das Hauptgebäude bleibt, wie es ist
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 2033 soll die Strecke Zwickau–Leipzig in 60 Minuten machbar sein. Ein ehrgeiziges Ziel des Bahnumbaus. Für mehr Tempo muss der Hauptbahnhof nahezu komplett umgebaut werden. Jedoch nur nahezu.

Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 für mehrere Jahre zur Großbaustelle. Die Finanzierung des vor einem Jahr angekündigten Umbaus von Bahnhof und Gleisanlagen steht. Laut dem Zwickauer Bundestagsabgeordneten Carsten Körber (CDU) hat der Bund 200 Millionen Euro für das Projekt bewilligt. Verkehrsminister Patrick Schmieder unterzeichnete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
21.01.2026
4 min.
Umbau-Start in diesem Jahr: Das ist der Zeitplan für den Zwickauer Bahnhofsvorplatz
Der Zwickauer Bahnhofsvorplatz aus der Luft: Nach dem Umbau wird die Fläche kaum wiederzuerkennen sein.
Seit knapp 20 Jahren wird über eine Umgestaltung diskutiert. Nun dauert es nicht mehr lange, bis die Bagger anrollen. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen zu dem Millionenprojekt.
Johannes Pöhlandt
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
27.01.2026
3 min.
Zwickauer Bahnhofsvorplatz wird umgebaut – wann fahren wieder Straßenbahnen dorthin?
Die Gleise auf den Zufahrten zum Bahnhof sind verschlissen, vor allem in den Kurven.
Seit gut sechs Jahren ist der Hauptbahnhof vom Straßenbahnnetz abgeklemmt. Wegen der angekündigten Erneuerung der verschlissenen Gleise keimt bei den Fahrgästen Hoffnung auf. Zu Recht?
Johannes Pöhlandt
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Mehr Artikel