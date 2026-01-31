200 Millionen Euro für Umbau des Zwickauer Hauptbahnhofes: Nur das Hauptgebäude bleibt, wie es ist

Ab 2033 soll die Strecke Zwickau–Leipzig in 60 Minuten machbar sein. Ein ehrgeiziges Ziel des Bahnumbaus. Für mehr Tempo muss der Hauptbahnhof nahezu komplett umgebaut werden. Jedoch nur nahezu.

Der Zwickauer Hauptbahnhof wird ab 2028 für mehrere Jahre zur Großbaustelle. Die Finanzierung des vor einem Jahr angekündigten Umbaus von Bahnhof und Gleisanlagen steht. Laut dem Zwickauer Bundestagsabgeordneten Carsten Körber (CDU) hat der Bund 200 Millionen Euro für das Projekt bewilligt. Verkehrsminister Patrick Schmieder unterzeichnete...