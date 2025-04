21.000 Frühjahrsblüher für Zwickau

Rechtzeitig für das sonnige Wetter am Wochenende sind im Verlauf der Woche die ersten Frühjahrsblüher in die Rabatten gepflanzt worden.

Im Verlauf der Woche sind die ersten von 21.550 Frühjahrsblühern in Zwickau gepflanzt worden. Am Dienstag wurden die Pflanzen für die Schalen in der Innenstadt, für den Bahnhofsvorplatz und das Mahnmal im Schwanenteichpark in die Erde gebracht. Die Bepflanzung des Wassergartens in Planitz ging am Donnerstag über die Bühne. Auch die Rabatten...