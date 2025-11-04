21 Meter hoch und vier Tonnen schwer: Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt aufgestellt

Zwickau
Wie bringt man so einen Baumriesen mitten ins Stadtzentrum? Zahlreiche Schaulustige beobachten gebannt den präzisen Einsatz von Kran und Motorsäge.
Dienstagmittag, kurz vor halb eins: Aus der Inneren Schneeberger Straße biegt ein ungewöhnlicher Konvoi auf den Zwickauer Hauptmarkt ein – ein riesiger Kran von Auto-Klug, gefolgt von einem Tieflader. Schaulustige Passanten zücken ihre Smartphones, Straßenbahnfahrgäste pressen neugierig ihre Nasen an die Fenster. Auf dem Transporter liegt,...
