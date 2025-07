24 Stunden Wahlkampf in Zwickau: Diese Kandidaten wollen die Spielstadt regieren

Drei Mädchen und ein Junge kandidieren für das Amt des Bürgermeisters der Zwickauer Sommerferien-Spielstadt. Was die Bewerber ihren Wählern versprechen, und wann das Wahlergebnis feststeht.

Heiße Phase des Wahlkampfes. Was nach abgedroschener Polit-Phase klingt, beschreibt das Geschehen in Mini-Zwickau treffend: Bei Temperaturen um die 30 Grad im Schatten auf dem Hof der Pestalozzi-Schule am Dienstagvormittag müssen die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Zwickauer Sommerferien-Spielstadt Wahlkampf machen. Keine 24...