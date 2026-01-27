MENÜ
  • 25.000 Euro Schaden: Fahrerflucht auf Parkplatz im Mülsener Ortsteil Wulm

Der Verursacher eines Unfalls in Wulm ist verschwunden.
Der Verursacher eines Unfalls in Wulm ist verschwunden. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Der Verursacher eines Unfalls in Wulm ist verschwunden.
Der Verursacher eines Unfalls in Wulm ist verschwunden. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
25.000 Euro Schaden: Fahrerflucht auf Parkplatz im Mülsener Ortsteil Wulm
Redakteur
Von Lutz Kirchner
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein unbekannter Lkw-Fahrer rammt einen Mercedes und flüchtet. Der Schaden ist hoch. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens mit Sattelzuganhänger hat am Dienstag gegen 4.15 Uhr im Mülsener Ortsteil Wulm einen weißen Mercedes Actros gerammt, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der B 93/Ecke Berthelsdorfer Straße. Die Polizei beziffert den Schaden mit 25.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß...
