25.000 Stimmen setzen starkes Zeichen: Endspurt für Petition zum Erhalt des Theaters Plauen-Zwickau

Ein regionaler Appell wird zur globalen Bewegung: Unterstützung für das Theater Plauen-Zwickau aus allen Ecken der Welt.

Die Protest-Aktion vor dem Landtag in Dresden hat auf die Dringlichkeit der Lage aufmerksam gemacht: Das Theater Plauen-Zwickau in seiner gewohnten Struktur ist bedroht. Deshalb hatten die Fördervereine aus Zwickau und Plauen am 4. Dezember 2024 eine Online-Petition gestartet. Was als regionaler Appell begann, wurde zu einer beeindruckenden Welle...