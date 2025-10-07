25 Jahre Alter Gasometer in Zwickau: Geschäftsführer richtet mahnende Worte an die Politik

Von vielen als Veranstaltungs- und Debattenort geschätzt, von anderen wegen seiner vermeintlich links-grünen Ausrichtung gehasst: Das soziokulturelle Zentrum Alter Gasometer wird 25 Jahre alt. Sieht Gaso-Chef Mario Zenner seine Einrichtung bedroht?

Es ist eine stoische Gelassenheit, die Mario Zenner ausstrahlt, wenn er durch die Gänge des Alten Gasometers in Zwickau läuft. Seit fast zwei Jahrzehnten leitet er als Geschäftsführer die Geschicke des soziokulturellen Zentrums. Vor ziemlich genau 25 Jahren erfolgte der Einzug in den alten Gasspeicher am Rande der Innenstadt, der vorher lange...