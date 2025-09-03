Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 25 Jahre Stadthalle Zwickau: Auf das Jubiläumskonzert mit den „Fanta 4“ folgt die Umbenennung

„Stadthalle Zwickau“ – der Schriftzug hat bald ausgedient. Aus der Stadthalle wird nach 25 Jahren die „Sparkassen-Arena Zwickau“ Die Umbenennung erfolgt am 8. September.
„Stadthalle Zwickau“ – der Schriftzug hat bald ausgedient. Aus der Stadthalle wird nach 25 Jahren die „Sparkassen-Arena Zwickau“ Die Umbenennung erfolgt am 8. September. Bild: Holger Weiß
Zwickau
25 Jahre Stadthalle Zwickau: Auf das Jubiläumskonzert mit den „Fanta 4“ folgt die Umbenennung
Redakteur
Von Holger Weiß
Konzerte mit Stars wie Sting und den Fantastischen Vier gelten als Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Stadthalle Zwickau. Die trennt sich jetzt von ihrem etablierten Namen. Was steckt dahinter?

Die Veranstalter sparen nicht mit Lob: „Professionelle Heimat für unsere Produktionen“, nennt Branchengröße Dieter Semmelmann in seinem Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen die Stadthalle Zwickau. Martin Vejmelka von Landstreicher-Konzerte findet: „Die Halle überzeugt nicht nur durch ihre tolle Akustik und den durchdachten Aufbau,...
