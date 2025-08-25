25 Jahre Zwickau Arcaden: Wie das Einkaufszentrum dem Leerstand in der Branche trotzen will

Einkaufszentren haben oft mit Leerstand zu kämpfen. Die Zwickau Arcaden feiern nun ihr 25. Jubiläum. Ob sie vom Leerstand betroffen sind – und wie die Arcaden auf 25 Jahre zurückblicken.

Die Kunden zahlen in Mark. Jugendliche, die die „Freie Presse" zur Eröffnung befragen, heißen Carsten oder Sven. „Es ist hier wie im Westen", sagt eine Besucherin zur Reporterin. Es ist der 24. August 2000: Die Zwickau Arcaden eröffnen.