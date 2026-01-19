26,5 Millionen Euro fließen für schnelles Internet nach Westsachsen

Der Landkreis Zwickau hat vom Bundesministerium für Digitales eine Zuwendung für den weiteren Breitbandausbau erhalten. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Für das schnelle Internet fließen 26,5 Millionen Euro in den Landkreis Zwickau. Aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung in Berlin wurde der Förderbescheid an den Zwickauer Beigeordneten Mario Müller übergeben. Das teilte die Landkreisverwaltung mit.