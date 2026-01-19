MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Fördergeld kann der Breitbandausbau in Westsachsen vorangetrieben werden.
Mit Fördergeld kann der Breitbandausbau in Westsachsen vorangetrieben werden. Bild: Symbolbild: P. Kneffel/dpa
Mit Fördergeld kann der Breitbandausbau in Westsachsen vorangetrieben werden.
Mit Fördergeld kann der Breitbandausbau in Westsachsen vorangetrieben werden. Bild: Symbolbild: P. Kneffel/dpa
Zwickau
26,5 Millionen Euro fließen für schnelles Internet nach Westsachsen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis Zwickau hat vom Bundesministerium für Digitales eine Zuwendung für den weiteren Breitbandausbau erhalten. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Für das schnelle Internet fließen 26,5 Millionen Euro in den Landkreis Zwickau. Aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung in Berlin wurde der Förderbescheid an den Zwickauer Beigeordneten Mario Müller übergeben. Das teilte die Landkreisverwaltung mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
13.01.2026
2 min.
Hochschule in Zwickau bietet neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien
Virtuelle Realität soll auch ein Thema im neuen Studiengang sein.
Der Studiengang soll Studierende umfassend für die Anforderungen der digitalen Kommunikations- und Medienwelt qualifizieren. Wann das neue Angebot starten wird.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
4 min.
Von Skibike bis Schneematte: Wintersport made in Chemnitz
Ein Skibike der Firma Weißbach Sports aus Chemnitz auf einer Skipiste.
Wer auf „Buy Local“ setzt, also ausschließlich Produkte aus der Region kaufen will, der ist in Chemnitz für die Skipiste ganz gut ausgestattet. Es gibt sogar Produkte, mit denen man in den Alpen richtig aus dem Rahmen fällt.
Christian Mathea
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13.01.2026
1 min.
Zusteller DHL räumt verzögerte Postzustellung in Westsachsen ein
Lieferungen durch DHL können sich gegenwärtig verzögern, so das Unternehmen.
Eis, Schnee und Kälte behindern die Zustellung, so das Unternehmen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden habe Priorität. Wie Kunden unterstützen können.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel