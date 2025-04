30. Radlersonntag wird besonders: Mülsener locken mit Waghalsigem und Witzigem

Sachsen längstes Straßenfest feiert ein Jubiläum: Die Gäste dürfen sich auf einige Überraschungen freuen. Ein spaßiges Projekt hat sich allerdings zerschlagen.

Der 30. Mülsener Radlersonntag wird besonders: Zwar erwartet die Gäste in diesem Jahr am 11. Mai wegen der Baustelle in Ortmannsdorf nur eine verkürzte Strecke. Aber die bietet vom Start bis zum Ziel neue Unterhaltung.