  35-Jähriger aus dem Landkreis Zwickau verliert fast 22.000 Euro an Onlinebetrüger

35-Jähriger aus dem Landkreis Zwickau verliert fast 22.000 Euro an Onlinebetrüger
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Der Mann war laut Polizei über einen Messengerdienst in eine Chatgruppe eingeladen worden, in der eine App beworben wurde.

Westsachsen.

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Zwickau hat fast 22.000 Euro an Onlinebetrüger verloren. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, hatte der Mann Ende Mai dieses Jahres über einen Messengerdienst eine Einladung in eine Chatgruppe erhalten, die angeblich von einer Investmentfirma betrieben wird. In der Chatgruppe wurde eine App beworben, von der es hieß, man könne darüber durch Online-Investment Gewinne erwirtschaften. Der 35-Jährige überwies über diese App im Verlauf mehrerer Wochen insgesamt knapp 22.000 Euro für vorgetäuschtes Guthaben und angebliche Auszahlungsgebühren auf verschiedene ausländische Konten, bis er etwa Mitte September den Betrug bemerkte und endlich die Polizei informierte. (mib)

