Auch mit Redebeiträgen gedachten die Demo-Teilnehmer der NSU-Ermordeten. Bild: Ralf Wendland
Auch mit Redebeiträgen gedachten die Demo-Teilnehmer der NSU-Ermordeten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
350 Menschen erinnern in Zwickau an die Opfer des NSU-Terrors
Redakteur
Von Annegret Riedel
Mit Blumen am Gedenkort im Schwanenteich-Gelände und einer Schweigeminute gedachten die Demonstranten der zehn Ermordeten. Veranstalter war das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“.

Mit Blumen, einer Schweigeminute und dem Verlesen der einzelnen Namen haben die Teilnehmer einer Demonstration am Sonntagmittag der zehn Ermordeten des NSU-Terrors an der Gedenkstätte im Zwickauer Schwanenteich-Gelände gedacht. Das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ konnte um die 350 Menschen mobilisieren, die gemeinsam vom Bahnhof über...
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
17.10.2025
2 min.
Zwickauer Novembertage starten: Wendejahre, NSU und Erinnerungskultur im Fokus
Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate.
Die 13. Auflage der Veranstaltungsreihe will den Monat November in Zwickau historisch aufarbeiten, aber auch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Die Programmhöhepunkte im Überblick.
Jim Kerzig
12:54 Uhr
2 min.
Zwickau: Gedenken an Ermordete des NSU-Terrors
Gedenkbäume für die Opfer des NSU im Zwickauer Schwanenteichpark.
Zu einer Demonstration vom Hauptbahnhof über den Gedenkort am Schwanenteich bis hin zum Hauptmarkt lädt das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ ein. Beginn ist am Sonntagmittag.
Jens Arnold
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
Mehr Artikel