350 Menschen erinnern in Zwickau an die Opfer des NSU-Terrors

Mit Blumen, einer Schweigeminute und dem Verlesen der einzelnen Namen haben die Teilnehmer einer Demonstration am Sonntagmittag der zehn Ermordeten des NSU-Terrors an der Gedenkstätte im Zwickauer Schwanenteich-Gelände gedacht. Das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ konnte um die 350 Menschen mobilisieren, die gemeinsam vom Bahnhof über...