37-Jähriger fährt unter Alkohol mit dem Sattelzug durch Zwickau

Zwickau
Die Polizei stoppt den Lkw nach dem Hinweis eines Zeugen. Was dann geschehen ist.
Die Polizei hat am Dienstag, 2. Dezember, in Zwickau einen Sattelzugfahrer gestoppt, nachdem gegen 14.50 Uhr ein Zeuge auffälliges Fahrverhalten auf der Reichenbacher Straße gemeldet hatte. Der Fahrer war mehrfach von seinem Fahrstreifen abgekommen, lenkte und bremste ruckartig, schilderten die Beamten. Der Sattelzug war ein MAN. An der...
