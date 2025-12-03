Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt.
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt.
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
37-Jähriger fährt unter Alkohol mit dem Sattelzug durch Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei stoppt den Lkw nach dem Hinweis eines Zeugen. Was dann geschehen ist.

Die Polizei hat am Dienstag, 2. Dezember, in Zwickau einen Sattelzugfahrer gestoppt, nachdem gegen 14.50 Uhr ein Zeuge auffälliges Fahrverhalten auf der Reichenbacher Straße gemeldet hatte. Der Fahrer war mehrfach von seinem Fahrstreifen abgekommen, lenkte und bremste ruckartig, schilderten die Beamten. Der Sattelzug war ein MAN. An der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
27.11.2025
1 min.
Couragierter Vogtländer stoppt Alkoholfahrt: Frau mit 2,44 Promille gestellt
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen.
In Oelsnitz stoppte ein Zeuge eine stark alkoholisierte Autofahrerin.
Tino Beyer
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
25.11.2025
1 min.
E-Scooter-Fahrer rollt in Zwickau in Schlangenlinie
Die Polizei ertappte einen Scooter-Fahrer, der unter Drogen unterwegs war.
Ein Test der Polizei deutet auf die Wirkung von Cannabinoiden bei dem Scooter-Fahrer hin. Was die Polizei noch entdeckte.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel