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Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Pölbitz.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Pölbitz. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Pölbitz.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Pölbitz. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Zwickau
40-Jähriger bei Auffahrunfall in Zwickau verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am Stauende auf der Pölbitzer Straße kam es zum Zusammenstoß zweier Autos. Was zum Unfall führte.

Ein Autofahrer wurde bei einem Auffahrunfall im Zwickauer Stadtteil Pölbitz leicht verletzt. Darüber hat die Polizei informiert. Der Unfall passierte am Montag, 16. März, gegen 14.45 Uhr auf der Pölbitzer Straße in Richtung Leipziger Straße. Nach Polizeiangaben hatte sich an der dortigen Ampelkreuzung ein Rückstau gebildet. Das bemerkte ein...
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