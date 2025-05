400 Jahre Kirche in Schönfels: Jubiläum zieht nicht nur Gläubige an

Mit einem Festgottesdienst haben die Schönfelser am Sonntag den Baubeginn der St. Martinskirche vor 400 Jahren gefeiert. Es folgten weitere Veranstaltungen.

Es herrschte Armut, und dennoch sei es den Menschen wichtig gewesen, eine Kirche zu bauen, in der ihre Seelen wohnten. Mit diesen Worten erinnerte Pfarrer Michael Schünke an den Baubeginn des Schönfelser Gotteshauses vor 400 Jahren – mitten im Dreißigjährigen Krieg. Zum Festgottesdienst am Sonntag war die Kirche nicht nur mit Gläubigen des...