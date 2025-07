41-Jähriger aus Zwickau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Der Mann ist seit Donnerstagabend verschwunden. Er benötigt Medikamente.

Die Zwickauer Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall: Donnerstagabend verschwand Toni S., der in der Karl-Keil-Straße in Marienthal wohnt. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Nach Angaben der Polizei ist der Zwickauer 41 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Toni S. trägt eine Glatze und derzeit einen Vollbart. Seine...