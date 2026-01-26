MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei stellte einen Mann, der eine Haltestellenscheibe in Zwickau beschädigt haben soll.
Die Polizei stellte einen Mann, der eine Haltestellenscheibe in Zwickau beschädigt haben soll. Bild: Symbolfoto: M. Bein/dpa
Die Polizei stellte einen Mann, der eine Haltestellenscheibe in Zwickau beschädigt haben soll.
Die Polizei stellte einen Mann, der eine Haltestellenscheibe in Zwickau beschädigt haben soll. Bild: Symbolfoto: M. Bein/dpa
Zwickau
41-Jähriger randaliert: Zwickauer Haltestelle beschädigt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit lautem Krachen und splitterndem Glas zog ein Mann am Sonntag die Aufmerksamkeit in Eckersbach auf sich. Das hatte Folgen.

Ein Mann hat am Sonntagmittag, 25. Januar, in Zwickau-Eckersbach an der Straßenbahnhaltestelle „Westsächsische Hochschule“ randaliert. Das zog einiges Aufsehen nach sich. Zeugen beobachteten das Geschehen an der Haltestelle und informierten daraufhin die Polizei, wurde berichtet. Die Beschreibung des Täters half den Beamten, den Mann in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
12:40 Uhr
1 min.
Waffe im Spiel – 18-Jähriger ruft in Zwickau Polizei wegen Streits in der Nachbarschaft
Gasdruckwaffen können täuschend echt aussehen.
Die Polizei nimmt am Ort des Geschehens 41-jährigen Mann unter die Lupe. Was die Beamten in der Wohnung des Mannes entdeckt haben.
Lutz Kirchner
08.01.2026
1 min.
21-Jähriger soll mit Beil auf Autos in Reichenbach eingeschlagen haben
Die Polizei fasste in Reichenbach einen Mann, der mit einem Beil Autos beschädigt haben soll.
Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Was mit dem 21-Jährigen geschehen ist.
Lutz Kirchner
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel