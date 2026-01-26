41-Jähriger randaliert: Zwickauer Haltestelle beschädigt

Zwickau
Mit lautem Krachen und splitterndem Glas zog ein Mann am Sonntag die Aufmerksamkeit in Eckersbach auf sich. Das hatte Folgen.
Ein Mann hat am Sonntagmittag, 25. Januar, in Zwickau-Eckersbach an der Straßenbahnhaltestelle „Westsächsische Hochschule“ randaliert. Das zog einiges Aufsehen nach sich. Zeugen beobachteten das Geschehen an der Haltestelle und informierten daraufhin die Polizei, wurde berichtet. Die Beschreibung des Täters half den Beamten, den Mann in der...
