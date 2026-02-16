MENÜ
Bei einem Unfall in Zwickau ist ein Auto auf die Seite gekippt.
Bei einem Unfall in Zwickau ist ein Auto auf die Seite gekippt. Bild: Mike Müller
Bei einem Unfall in Zwickau ist ein Auto auf die Seite gekippt.
Bei einem Unfall in Zwickau ist ein Auto auf die Seite gekippt. Bild: Mike Müller
Zwickau
45.000 Euro Schaden in Zwickau nach Unfall auf Schloßparkstraße
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Verkehrsunfall endete mit einem umgekippten Ford Kuga. Die Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.

Eine Frau im Ford Kuga hat am Sonntag, 15. Februar, auf der Schloßparkstraße in Zwickau einen Verkehrsunfall verursacht, berichtet die Polizei. Beim Anfahren stieß sie mit ihrem Auto gegen einen vor ihr stehenden Ford. Der Wagen wurde nach vorn geschoben und prallte auf einen geparkten Seat. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin hob kurz ab und...
