Bei einem Unfall in Zwickau ist ein vergleichsweise großer Schaden entstanden.
Bei einem Unfall in Zwickau ist ein vergleichsweise großer Schaden entstanden.
Zwickau
45-Jähriger in Zwickau fährt mit dem Auto rückwärts – Unfall
Von Lutz Kirchner
Ein übersehener Parkplatz, ein teurer Crash. Audi und Skoda stoßen in Zwickau zusammen. Der Schaden ist hoch. Wie kam es dazu?

Ein 45-jähriger Mann war in Zwickau mit einem Audi unterwegs und hat am Donnerstag, 12. Februar, dabei einen Verkehrsunfall ausgelöst. Über den Unfall berichtete die Polizei. Der Mann übersah die Einfahrt zu einem Parkplatz auf der Moritzstraße und fuhr dann weiter in Richtung Leipziger Straße. Gegen 13.20 Uhr bemerkte er das Versehen,...
