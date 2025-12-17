6. Zwickauer Weihnachtszirkus: Ramon Roselly ist wieder dabei

Wenn ein in der Dämmerung festlich beleuchtetes Zirkuszelt zum Besuch einlädt, dann ist es wieder so weit: Bis 6. Januar präsentieren die Stars des Zwickauer Weihnachtszirkus ihr Können.

Es scheint das Los weltbekannter Artisten zu sein: Fragt man die jüngsten Zirkusbesucher, was ihnen denn am besten gefallen habe, fällt die Antwort fast immer gleich aus – der Clown. Das war zur Generalprobe des Zwickauer Weihnachtszirkus am Dienstagnachmittag nicht anders. „Der Clown, der Clown“ riefen die meisten der neun Jungen und... Es scheint das Los weltbekannter Artisten zu sein: Fragt man die jüngsten Zirkusbesucher, was ihnen denn am besten gefallen habe, fällt die Antwort fast immer gleich aus – der Clown. Das war zur Generalprobe des Zwickauer Weihnachtszirkus am Dienstagnachmittag nicht anders. „Der Clown, der Clown“ riefen die meisten der neun Jungen und...