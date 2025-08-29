6000 Autos in vier Monaten erwischt: Zwickau will Superblitzer nach Testphase behalten

Der zunächst nur probeweise angeschaffte Superblitzer soll bleiben. Die Stadt Zwickau argumentiert mit gesteigerter Verkehrssicherheit. Das Gerät dürfte in der kurzen Zeit mehrere 100.000 Euro eingespielt haben.

Die Stadt Zwickau will ihren Superblitzer behalten. Ein entsprechender Beschluss soll in der Sitzung des Finanzausschusses am kommenden Dienstag gefasst werden. Die Stadt will den Blitzer für 136.500 Euro im Jahr von einer Firma ausleihen, die neben dem Gerät selbst auch die Wartung und den Transport sicherstellt. In der Beschlussempfehlung...