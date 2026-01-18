Zwickau
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Wenn DJs auflegen, das Pflaster unter tanzenden Füßen bebt und Feierfreudige laut mitsingen: Dann ist Après-Ski-Party in Zwickau. Bei Minusgraden ließen sich etwa 6000 Gäste am Samstagabend auf dem Platz der Völkerfreundschaft ordentlich einheizen. Der Veranstaltungs- und Partyservice Schwartz sorgte mit den DJs H. Kay und Daniel Pavel für...
