61-Jähriger aus Zwickau vermisst

Der Mann ist bereits seit mehreren Tagen nicht auffindbar.

Zwickau.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Dieter Uwe F. aus Zwickau. Wie die Polizei informiert, hat der Vermisste sein Lebensumfeld an der Ernst-Grube-Straße in Niederplanitz verlassen und ist seit mehreren Tagen nicht erreichbar. Zudem habe Dieter Uwe F. einen hohen Behinderungsgrad. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet. Er sei menschenscheu und meide zumeist öffentliche Verkehrsmittel. Der 61-Jährige ist 1,80 Meter groß und hat kurze weiße Haare. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Regenjacke und dunkelblauen Jeans. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter Ruf 0375 428102 entgegen. (jarn)