  • 70-Jähriger kollidiert mit seinem Auto beim Überholen in Zwickau mit anderem Wagen

Ein Überholmanöver in Zwickau ist misslungen.
Ein Überholmanöver in Zwickau ist misslungen.
Zwickau
70-Jähriger kollidiert mit seinem Auto beim Überholen in Zwickau mit anderem Wagen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Autofahrer wollten dasselbe Fahrzeug überholen. Was dann passiert ist.

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch, 14. Januar, auf der Crimmitschauer Straße in Weißenborn in Richtung Zwickau unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Der Unfall passierte gegen 15.40 Uhr. Die Polizei hat über den Hergang informiert. Ein 70-jähriger Ford-Fahrer und ein 43-jähriger Audi-Fahrer fuhren hinter einem langsameren Fahrzeug. Bei dem...
