70 Jahre Kita „Sachsenring“: Ein Fest für alle Generationen in Zwickau

Wer 70 wird, darf laut und bunt feiern. Die Kita „Sachsenring“ lädt am Samstag, 24. Mai, zu einem großen Jubiläumsfest ein und blickt auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.

Zwickau.

70 Jahre wird die kommunale Kindertagesstätte in der Zwickauer Nordvorstadt – die „Sachsenring“-Kids feiern ausgiebig. Zum Jubiläum am 24. Mai von 14 bis 18 Uhr sind laut Heike Reinke von der Stadtverwaltung auch die Familien, Ehemaligen und alle Interessierten in die Crimmitschauer Straße 60 eingeladen. Versprochen wird ein buntes Programm unter anderem mit Tombola, Hüpfburg und einem Trabi-Corso.