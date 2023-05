71-Jährige tot in Teich am Schloss Wildenfels gefunden

Am Schloss in Wildenfels im Landkreis Zwickau wurde am Montag eine 71 Jahre alte Frau tot gefunden. Wie die Polizei am Montagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, war die Frau seit Sonntagabend vermisst worden.

Nach Informationen der "Freien Presse" wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Nach dem Fund der Leiche lief den Angaben zufolge ein größerer Polizeieinsatz. (dpa)