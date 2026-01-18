79-Jähriger angefahren: Leipziger Straße in Zwickau mehrere Stunden gesperrt

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend. Ein Senior wurde dabei schwer verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Am Samstagabend hat sich auf der Leipziger Straße in Zwickau gegen 18.20 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage mitteilte, wollte ein Senior (79) beim Konzert- und Ballhaus Neue Welt die Straße überqueren. Dort hatte am Nachmittag eine Johann-Strauß-Revue stattgefunden. Eine Ford-Fahrerin (44), die...