9000 Euro teures Mountainbike in Zwickau gestohlen

Auch in Hohenstein-Ernstthal ist am Wochenende ein Fahrrad verschwunden. Was die Polizei bislang dazu weiß.

So teuer sind nur wenige Fahrräder: Auf 9100 Euro beziffert die Polizei den Wert eines Mountainbikes, das am Samstag gegen 11 Uhr in Zwickau gestohlen worden ist. Das dunkelgrüne Rad der Marke Santa Cruz mit auffälliger, neongrüner Schrift kam am Norma-Markt an der Scheffelstraße abhanden, obwohl es dort nur für etwa 20 Minuten angeschlossen...