A 72: Alkoholisierter Falschfahrer beschäftigt die Zwickauer Polizei

Mit 1,72 Promille war ein 51 Jahre alter Autofahrer in falscher Richtung auf die A 72 aufgefahren. Nach 40 Kilometern wendete er und fuhr zur Anschlussstelle Zwickau-Ost zurück und verschwand zunächst.

Ein Falschfahrer auf der Autobahn 72 beschäftigte die Autofahrer und die Zwickauer Polizei in der Nacht zum Sonntag. Der 51 Jahre alte Deutsche war kurz vor Mitternacht mit seinem Skoda in falscher Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Zwickau-Ost auf die Autobahn aufgefahren. Nach mehr als 40 Kilometern in Richtung Chemnitz wendete er sein...