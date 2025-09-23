A 72 am Dienstagmorgen rund 70 Minuten voll gesperrt: Pannen-Laster steht zwischen Reichenbach und Zwickau-West

Auf der Autobahn befindet sich eine 150 Meter lange Ölspur. Der Abschleppdienst ist angefordert. Aktuell gibt es noch Behinderungen.

Mit Verkehrsbehinderungen hat der Dienstag auf der A 72 zwischen Reichenbach und Zwickau-West begonnen. Im genannten Abschnitt steht ein Pannen-Laster. Die Autobahn war zwischen 5.50 und 7 Uhr voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Aktuell gibt es weiter Behinderungen, der Verkehr kann auf einer Spur am Pannen-Laster vorbei rollen. Fest steht: Aus...