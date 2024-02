A 72 bei Zwickau stundenlang voll gesperrt: Laster kracht in die Verkehrssicherung

Jetzt rollt der Verkehr wieder. Seit 11.20 Uhr war am Mittwoch die A 72 voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war aufgrund der schwere des Unfalls im Einsatz.

Am Mittwoch ist gegen 11.20 Uhr ein Laster in den am rechten Fahrbandrand stehenden Wagen einer Verkehrssicherungsfirma geknallt. Nach dem schweren Unfall wurde die A 72 für mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Unfallstelle befand sich rund 800 Meter vor der Anschlussstelle Zwickau-Ost in Fahrtrichtung Hof. Laut der Polizei kümmerten sich...