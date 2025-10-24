A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste

Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.

Zwei Stunden war die A 72 am Donnerstagnachmittag voll gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Hof fahren wollten, mussten die Autobahn zwischen 14 und 16 Uhr an der Anschlussstelle Zwickau-Ost verlassen. Viele Verkehrsteilnehmer benötigten über die Nebenstraßen mehr Zeit.