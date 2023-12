Ab Januar wird der Zwickauer Moritzbach am Georgengymnasium wieder ans Tageslicht geholt

Etwa 100 Jahre verlief das Bachbett des Moritzbaches unterirdisch. Nach Schäden am Überbau soll der Bach wieder sichtbar und neu gestaltet werden.

Die Offenlegung, Sanierung und Revitalisierung des Moritzbaches am ehemaligen Georgengymnasium in Zwickau soll voraussichtlich Mitte Januar beginnen – abhängig vom Wetter. Das sagte Thomas Pühn, Leiter des Tiefbauamtes im Bauausschuss. Der Ausschusses vergab den Bauauftrag an eine Firma aus Markranstädt. Das Vorhaben wird insgesamt 1,3...