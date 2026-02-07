Ab Montag gilt SVZ-Ferienfahrplan: Straßenbahnen und Busse fahren seltener, Schulfahrten entfallen

Zwickau
Die Städtischen Verkehrsbetriebe fahren während der Winterferien nach verändertem Plan. Die Taktung wird reduziert.
Während der Winterferien in Sachsen vom 9. bis 22. Februar gilt auf den Linien der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) der Ferienfahrplan. Die Straßenbahnlinien 3 und 4 sowie die Buslinie 10 verkehren dann in der Hauptverkehrszeit von 6 bis 20 Uhr im 15-Minuten-Takt statt wie gewohnt alle zehn Minuten.
