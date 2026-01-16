MENÜ
  • „Abbau geht zulasten der Verkehrssicherheit“: Landkreis Zwickau kündigt Leitpfosten-Abbau an Ortsdurchfahrten an

Falk Teicher zeigt, wo bis vor Kurzem ein Leitpfosten an der Wildenfelser Straße stand. So wie in Schönau sollen sie bald an vielen Ortsdurchfahrten im Landkreis abgebaut werden.
Falk Teicher zeigt, wo bis vor Kurzem ein Leitpfosten an der Wildenfelser Straße stand. So wie in Schönau sollen sie bald an vielen Ortsdurchfahrten im Landkreis abgebaut werden. Bild: Ralf Wendland
Während Leitpfosten innerorts demontiert werden, bleiben sie außerhalb geschlossener Ortschaften stehen, wie an der S 282 zwischen Schönau und Wiesenburg.
Während Leitpfosten innerorts demontiert werden, bleiben sie außerhalb geschlossener Ortschaften stehen, wie an der S 282 zwischen Schönau und Wiesenburg. Bild: Ralf Wendland
Leitpfosten sind laut Straßenverkehrsordnung wichtige Verkehrszeichen, die die Fahrbahn abgrenzen und deren Verlauf erkennbar machen. In der Regel stehen die Pfosten im 50-Meter-Abstand.
Leitpfosten sind laut Straßenverkehrsordnung wichtige Verkehrszeichen, die die Fahrbahn abgrenzen und deren Verlauf erkennbar machen. In der Regel stehen die Pfosten im 50-Meter-Abstand. Bild: Ralf Wendland
Falk Teicher zeigt, wo bis vor Kurzem ein Leitpfosten an der Wildenfelser Straße stand. So wie in Schönau sollen sie bald an vielen Ortsdurchfahrten im Landkreis abgebaut werden.
Falk Teicher zeigt, wo bis vor Kurzem ein Leitpfosten an der Wildenfelser Straße stand. So wie in Schönau sollen sie bald an vielen Ortsdurchfahrten im Landkreis abgebaut werden. Bild: Ralf Wendland
Während Leitpfosten innerorts demontiert werden, bleiben sie außerhalb geschlossener Ortschaften stehen, wie an der S 282 zwischen Schönau und Wiesenburg.
Während Leitpfosten innerorts demontiert werden, bleiben sie außerhalb geschlossener Ortschaften stehen, wie an der S 282 zwischen Schönau und Wiesenburg. Bild: Ralf Wendland
Leitpfosten sind laut Straßenverkehrsordnung wichtige Verkehrszeichen, die die Fahrbahn abgrenzen und deren Verlauf erkennbar machen. In der Regel stehen die Pfosten im 50-Meter-Abstand.
Leitpfosten sind laut Straßenverkehrsordnung wichtige Verkehrszeichen, die die Fahrbahn abgrenzen und deren Verlauf erkennbar machen. In der Regel stehen die Pfosten im 50-Meter-Abstand. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Abbau geht zulasten der Verkehrssicherheit“: Landkreis Zwickau kündigt Leitpfosten-Abbau an Ortsdurchfahrten an
Redakteur
Von Holger Weiß
In einem Wildenfelser Ortsteil hat der Abbau von Leitpfosten Unmut ausgelöst. Der Landkreis verweist auf die Straßenverkehrsordnung, während Anwohner um die Verkehrssicherheit fürchten.

Was in Schönau für Ärger sorgt, steht Anliegern anderer Straßen im Landkreis Zwickau erst noch bevor: Der Abbau von Leitpfosten innerhalb geschlossener Ortschaften. Zumindest dort, wo diese Pfosten nach Einschätzung des Landkreises „unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse“ nicht erforderlich sind. Der Kreis plant dazu mit den...
