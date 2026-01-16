„Abbau geht zulasten der Verkehrssicherheit“: Landkreis Zwickau kündigt Leitpfosten-Abbau an Ortsdurchfahrten an

In einem Wildenfelser Ortsteil hat der Abbau von Leitpfosten Unmut ausgelöst. Der Landkreis verweist auf die Straßenverkehrsordnung, während Anwohner um die Verkehrssicherheit fürchten.

Was in Schönau für Ärger sorgt, steht Anliegern anderer Straßen im Landkreis Zwickau erst noch bevor: Der Abbau von Leitpfosten innerhalb geschlossener Ortschaften. Zumindest dort, wo diese Pfosten nach Einschätzung des Landkreises „unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse“ nicht erforderlich sind. Der Kreis plant dazu mit den...