Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau

Zwickau
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Mitch Ryder, die US-amerikanische Rocklegende, unternimmt mit seiner „Songs from the Road“-Tour eine Europatournee: Am Dienstag, 17. Februar, macht er Station im Kulturzentrum „St. Barbara“, Hauptstraße 30 in Lichtentanne. Das Konzert startet 20 Uhr, wurde vom Veranstalter mitgeteilt. Ryder präsentiert dabei Songs aus verschiedenen...
