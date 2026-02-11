Abend voller Klassiker: „One Night Of Dire Straits“ in Zwickau

Zwickau
Alex Moll und seine Band erwecken den legendären Sound der Dire Straits zu neuem Leben im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Was geboten wird.
Die Tribute-Show „One Night Of Dire Straits“ bringt am 21. Februar die Musik der legendären Band nach Zwickau. Ab 20 Uhr treten die Musiker im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ auf. Die Show würdigt den unverwechselbaren Sound und das Gitarrenspiel von Mark Knopfler, wurde vom Veranstalter mitgeteilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.