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Felix Räuber tritt in der „Neuen Welt“ auf.
Felix Räuber tritt in der „Neuen Welt“ auf. Foto: Matthias Popp
Felix Räuber tritt in der „Neuen Welt“ auf.
Felix Räuber tritt in der „Neuen Welt“ auf. Foto: Matthias Popp
Zwickau
Abend voller Überraschungen in Zwickau: Felix Räuber live mit „Wie klingt Heimat“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Die musikalische Vielfalt des Ostens in einem Konzert: Felix Räuber präsentiert in der „Neuen Welt“ seine Eindrücke von einer besonderen Reise.

Felix Räuber lädt zu einer musikalischen Zeitreise durch Ostdeutschland ein. Der bekannte Sänger von Polarkreis 18 und Hauptfigur der Serie „Wie klingt Heimat“ tritt am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr in der „Neuen Welt“ in Zwickau auf. Im Mittelpunkt stehen die musikalischen Ursprünge der Region. Räuber hat diese auf seiner Reise mit...
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