Mülsen ist jetzt Besitzer der Brandruine an der Bundesstraße.
Mülsen ist jetzt Besitzer der Brandruine an der Bundesstraße. Bild: Ralf Wendland
Mülsen ist jetzt Besitzer der Brandruine an der Bundesstraße.
Mülsen ist jetzt Besitzer der Brandruine an der Bundesstraße. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Abgebrannter Gasthof: Warum Mülsen dafür nur so wenig zahlt
Von Uta Pasler
Die Brandruine nebst Grundstück ist nun Eigentum der Gemeinde. Landwirt und Bürgermeister haben den Kaufvertrag unterzeichnet.

Der Notarvertrag ist unterzeichnet: Die einst traditionsreiche Gaststätte „Drei Linden“ in Mülsen St. Jacob, die 2022 Opfer eines großen Feuers wurde, geht in die Hände der Gemeinde Mülsen über. Am Montag soll der Gemeinderat den Kauf des rund 2000 Quadratmeter großen Grundstücks bestätigen. Der Kaufpreis lässt aufhorchen: 1 Euro.
