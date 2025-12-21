Abgerissene Minol-Tankstelle in Zwickau: Investor offenbar abgesprungen

Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße bleibt ein schwieriger Fall. Ein Wiederaufbau wird sich wohl nicht realisieren lassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stehen kurz vor dem Abschluss.

Der Plan eines privaten Investors, die mutmaßlich illegal abgerissene ehemalige Minol-Tankstelle an der Kopernikusstraße in Zwickau originalgetreu an anderer Stelle wieder aufzubauen, scheint gescheitert. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der „Freien Presse" mitteilt, liegt derzeit kein verbindliches Angebot vor. Woran die Verhandlungen...