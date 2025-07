Abkühlung mit Eiskaffee: Sechs (unerwartete) Varianten aus Zwickau

Wer bei Sommertemperaturen einen Koffeinkick mit Erfrischungs-Effekt sucht, hat in Zwickau die Qual der Wahl. Denn nicht immer wird der Eiskaffee auf klassische Art serviert. Sondern mal griechisch, mal mit Schuss oder mit Ziegenmilcheis.

Heißer Kaffee bei 30 Grad – und der Schweiß fließt in Strömen? Das geht auch anders. Auf Koffein und Kaffeearoma müssen Fans selbst bei sommerlichen Spitzentemperaturen nicht verzichten. In Zwickau gibt es weit mehr als ein Café, das die Leckerei anbietet. Und das nicht nur am beliebten zentralen Treffpunkt Hauptmarkt. Die „Freie...