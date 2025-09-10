Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Acht Zwickauer Innenhöfe werden am Samstag zur Eventbühne: Das erwartet die Besucher

Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen.
Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen. Bild: Tilo Steiner
Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen.
Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen. Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Acht Zwickauer Innenhöfe werden am Samstag zur Eventbühne: Das erwartet die Besucher
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, bei der sich Zwickau am 13. September von einer ganz neuen Seite zeigen soll. Ungeahnte Überraschungseffekte inklusive.

Es wird fast wie ein kleines Stadtfest. Aber zugleich völlig anders. Nicht mit großen Bühnen auf zentralen Plätzen der Schumannstadt, sondern etwas versteckt, fast geheimnisvoll – zum Entdecken gedacht. Am Samstag, 13. September, verwandeln sich acht Zwickauer Innenhöfe in Erlebniswelten voller Musik, Theater, Handwerk, Begegnung und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Ungeahnt sehenswert: Neun Zwickauer Innenhöfe werden Mitte September zur Eventbühne
Die Organisatoren und Partner der „Innenhof-Momente“ bei der Vorstellung des Projekts.
Was hinter den Fassaden der Innenstadt steckt, bleibt meist verborgen. Mitte September öffnen sich diese Orte – und halten Überraschungen bereit, die man so garantiert nicht erwartet.
Thomas Croy
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21.08.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel