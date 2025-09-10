Acht Zwickauer Innenhöfe werden am Samstag zur Eventbühne: Das erwartet die Besucher

Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, bei der sich Zwickau am 13. September von einer ganz neuen Seite zeigen soll. Ungeahnte Überraschungseffekte inklusive.

Es wird fast wie ein kleines Stadtfest. Aber zugleich völlig anders. Nicht mit großen Bühnen auf zentralen Plätzen der Schumannstadt, sondern etwas versteckt, fast geheimnisvoll – zum Entdecken gedacht. Am Samstag, 13. September, verwandeln sich acht Zwickauer Innenhöfe in Erlebniswelten voller Musik, Theater, Handwerk, Begegnung und... Es wird fast wie ein kleines Stadtfest. Aber zugleich völlig anders. Nicht mit großen Bühnen auf zentralen Plätzen der Schumannstadt, sondern etwas versteckt, fast geheimnisvoll – zum Entdecken gedacht. Am Samstag, 13. September, verwandeln sich acht Zwickauer Innenhöfe in Erlebniswelten voller Musik, Theater, Handwerk, Begegnung und...