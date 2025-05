Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zahlreiche Baustellen, vor allem in der Innenstadt, werden fortgeführt. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit Einschränkungen rechnen. Insbesondere die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Zwickau. Altenburger Straße in Oberrothenbach zwischen Messeler Weg und Zufahrt Freiwillige Feuerwehr bis 25. Mai halbseitige Straßensperrung, Verkehrsregelung mit Ampelanlage

Äußere Dresdner Straße zwischen Lerchenweg und Kreuzung Kaufland bis Montag halbseitige Straßensperrung, Verkehrsregelung mit Ampelanlage.

Äußere Zwickauer Straße zwischen Jacob-Leupold-Straße und Äußere Zwickauer Straße 29/52 bis 30. Juni Vollsperrung; Andienung der Geschäfte für Fußgänger frei.

Bahnhofstraße 2f zwischen Stift-/Spiegelstraße bis 31. Oktober Sperrung der Zufahrt zur ehemaligen Zentralhaltestelle und Zonenparkverbot.

Bernhardstraße zwischen Marienthaler Straße und Marienthaler Fußweg bis 23. Mai Vollsperrung.

Breithauptstraße Kreuzung Äußere Schneeberger Straße bis Montag Sperrung der Äußeren Schneeberger Straße ab Breithauptstraße in Fahrtrichtung Porta, Linksabbiegen von der Breithauptstraße aus Richtung Planitzer Straße in die Äußere Schneeberger Straße nicht möglich.

Bürgerschachtstraße 2A-4 zwischen Autohaus und Stenner Marktsteig bis 23. Mai halbseitige Sperrung in drei Abschnitten, teilweise mit Ampelregelung.

Feldstraße zwischen Haus Nr. 6 / 15 (Nähe Cainsdorfer Höhe) und Zufahrt Gaststätte Rosenheim bis 19. Dezember Vollsperrung.

Ebersbrunner Straße 58 zwischen Feldgasse und Am Kreuzberg bis Freitag Vollsperrung.

Erich-Mühsam-Straße 62 bis 6. Juni Vollsperrung.

Ernst-Thälmann-Straße zwischen Zum Graurock und Kiesweg bis 30. Mai Vollsperrung (während der Bautätigkeit) und halbseitige Sperrung (außerhalb der Bautätigkeit) als Wanderbaustelle.

Florian-Geyer-Weg zwischen Martin-Hoop-Weg und Hausnummer 19 bis 26. September Vollsperrung.

Flurstraße –Teilabschnitte Nord (Sackgasse) und Süd (Gewerbegebiet) – zwischen Reichenbacher und Dr.-Sinsteden-Straße bis 31. August Sperrung in mehreren Abschnitten; Sperrung Flurstraße Kreuzung Ziegelstraße, Sperrung Flurstraße bis Dr.-Sinsteden-Straße. Die Umleitung erfolgt über Reichenbacher und Hilfegottesschachtstraße.

Friedrich-Staude-Straße zwischen den Hausnummern 27 und 67 bis 30. Juni Vollsperrung, Zufahrt über die Dr.-Karg-Straße wird gesperrt.

Auch an der Erntestraße im Zwickauer Stadtteil Marienthal wird gebaut. Bild: Ralf Wendland Auch an der Erntestraße im Zwickauer Stadtteil Marienthal wird gebaut. Bild: Ralf Wendland

Georgenplatz (Seite Kino), sowie Bosestraße zwischen Römerstraße und Poetenweg, Poetenweg zwischen Bosestraße und Georgenplatz und Werdauer Straße zwischen Crimmitschauer Straße und Georgenplatz bis 28. November Vollsperrung. Umleitung über Moritzstraße, Max-Pechstein-Straße und Dr.-Friedrichs-Ring, mobile Ampelanlagen Dr.-Friedrichs-Ring in Höhe Plauensche Straße und Kreisigstraße zur Gewährleistung Anliegerverkehr und ÖPNV

Karl-Marx-Straße zwischen Hausnummern 14 und 66 einschließlich Einmündung Salutstraße bis 11. August Sperrung einschließlich des Einmündungsbereiches Salutstraße.

Katharinenstraße zwischen Gewandhausstraße und Parkplatz Malsaalbis 30. Juni halbseitige Straßensperrung mit Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Parkplatz Malsaal/Nicolaistraße.

Königswalder Straße zwischen Am Fernblick und Werdauer Straße ab Dienstag bis 6. Juni halbseitige Straßensperrung auf der Königswalder Straße, Notweg auf der Fahrbahn, Verkehrsregelung mit Ampelanlage.

Kurt-Eisner-Straße bis 26. September Vollsperrung in vier Bauabschnitten – aktuell zwischen/vor Heinrich-Heine-Straße.

Lessingstraße zwischen August-Bebel- und Walther-Rathenau-Straße bis 31. Oktober Vollsperrung; Umleitung über Kolping-, Walther-Rathenau- und Osterweihstraße.

Lindenstraße zwischen Steinstraße und Weststraße bis 31. Mai halbseitige Straßensperrung mit Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Freiheitsstraße

Marienstraße zwischen Lieferzufahrt Arcaden und Marienplatz sowie Marienplatz bis 5. Oktober Vollsperrung Marienplatz.

Peter-Breuer-Straße zwischen Kornmarkt und Schulgäßchen inklusive Einmündung Schulgäßchen bis 13. August Vollsperrung.

Pölbitzer Straße/Jahnstraße zwischen Alfred-Schön-Allee und Crimmitschauer Straße bis 23. Mai halbseitige Straßensperrung mit Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Crimmitschauer Straße, die Einfahrt in die Horchstraße ist von der Pölbitzer Straße gesperrt. Umleitung in Richtung B 93 / Leipziger Straße über Crimmtschauer Straße, Horchstraße, Trabantstraße, Schlachthofstraße und Franz-Mehring-Straße.

Rottmannsdorfer Straße: Bauabschnitt zwischen Am Kinderdorf und Haus Nr. 36 bis 28. Mai Vollsperrung. Umleitung über: Lengenfelder-, Freiheits-, Berg- und Rottmannsdorfer Straße.

Zwickauer Straße zwischen Jüdenhainer Straße und S 286/Zum Graurock bis voraussichtlich 31. Juli Vollsperrung; Umleitung über Verbindungsstraße zwischen Jüdenhainer Straße und Kreisverkehr S 286. Der Linienverkehr verkehrt weiter über die Jüdenhainer Straße bis Zum Graurock. (jarn