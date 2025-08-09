Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Äußere Zwickauer Straße: gesamter Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli 2026 Vollsperrung; Zugang zu Geschäften für Fußgänger frei. Äußere Zwickauer Straße: gesamter Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli 2026 Vollsperrung; Zugang zu Geschäften für Fußgänger frei.