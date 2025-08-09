Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.
Äußere Zwickauer Straße: gesamter Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli 2026 Vollsperrung; Zugang zu Geschäften für Fußgänger frei.
