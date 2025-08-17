Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Bild: Tilo Steiner
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Auroraweg zwischen Grubenweg und Geinitzstraße, Grubenweg 12, 15A, Gabelweg 13, 18, 16 bis 4. September Vollsperrung und Gehwegvollsperrung während der Bautätigkeit.
